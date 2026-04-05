В Николаевской области нанесли удары по учебным центрам и ремонтным базам, где украинских боевиков обучают управлению безэкипажными катерами (БЭКами). Как сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, в регионе разбомблена база британских инструкторов.
После «качественных прилетов» по военным объектам в тылу противника начали фиксировать микроавтобусы с надписью «Груз-200». Такие вереницы машин видели в Николаеве.
«В Николаеве сосредоточены портовая инфраструктура и ремонтные базы, которые используются специалистами НАТО. Этот город особенно приглянулся военным из Великобритании. Там расположены несколько учебных центров, где украинские боевики обучаются управлять безэкипажными катерами, проходят инструктаж. Преподавательской деятельностью занимаются британцы, и по этим центрам наносятся удары», — отметил Иванников.
Эксперт подчеркнул, что командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* превратил Николаевскую область в настоящую пиратскую базу, где готовят террористов и комплектуют катера, которые атакуют российские трубопроводы даже в международных водах.
«Неижпапа* стал предводителем пиратов XXI века. Ему поглубже нужно прятаться в бункере, так как российские вооруженные силы никогда не простят ему той террористической деятельности, которую он поставил на широкую ногу, получая за это награды как от Зеленского, так и от правительства Великобритании», — подытожил Иванников.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.