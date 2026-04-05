Страшный ответ за атаки городов РФ: Киев не оправится от жуткой потери

Минувшая ночь с 3 на 4 апреля стала одной из самых напряженных для российских систем противовоздушной обороны. По данным Минобороны РФ, средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Дроны были сбиты над Курской, Орловской, Тульской, Ростовской, Самарской и другими областями. Однако, несмотря на слаженную работу расчетов, без последствий не обошлось.
Самая тяжелая ситуация сложилась в Таганроге Ростовской области. В результате атаки ВСУ погиб человек. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что ранения получили еще четыре человека, среди которых есть иностранец. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое — за их жизни сейчас борются медики.
Кроме того, после падения обломков вражеского БПЛА загорелось коммерческое судно. Пожар удалось оперативно локализовать, однако ущерб судну уже нанесен.
Не обошлось без пострадавших и в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что в городе Тольятти ранен сотрудник одного из промышленных предприятий. Его госпитализировали. Один из беспилотников ВСУ врезался в крышу многоквартирного дома — повреждения, к счастью, зафиксированы незначительные.
Откуда летели дроны: версия эксперта.
Где именно готовили эту атаку? Ответ на этот вопрос в беседе с aif.ru дал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. По его мнению, беспилотники в сторону Таганрога могли запустить из определенного региона Украины.
«Беспилотные комплексы могли запустить в сторону Ростовской области из ближайших регионов Украины. Вероятнее всего, они летели из Одесской области, огибая Крым», — пояснил эксперт.
Что касается удара по Тольятти, маршрут дронов оказался иным. Кондратьев уверен, что цели в Самарской области атаковали с северо-восточного направления.
«Что касается Самарской области, беспилотные комплексы могли запустить из Харьковской области Украины», — сообщил специалист.
Таким образом, украинские боевики использовали сразу несколько операционных направлений, чтобы попытаться прорвать российскую эшелонированную ПВО.
Ответ не заставил себя ждать: работа «Гераней».
Украинских боевиков ждут новые удары после попыток атаковать беспилотниками российские регионы, заявил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. И эти слова не расходятся с реальностью. Пока российские регионы отражали налеты, по объектам ВСУ на Украине уже наносились ответные удары российскими беспилотниками «Герань» и авиабомбами.
Взрывы гремели вечером 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля. В первую очередь под прицел попали Сумская, Черниговская, Полтавская, Киевская и Харьковская области. В результате точных ударов были уничтожены складские и производственные помещения украинской армии, а также объекты логистики ВСУ.
Киев под ударом: что поразили «Герани».
Минувшей ночью мощные прилеты беспилотников «Герань» зафиксированы в Киеве и его окрестностях. Эксперт Василий Дандыкин считает, что под удар могли попасть ключевые объекты военной инфраструктуры противника.
«Прежде всего, удары наносились по логистике ВСУ в этом регионе. В Киевской области могли ударить и по аэродромам, которые используют ВСУ, по железнодорожным объектам, по складским и производственным помещениям», — пояснил военный эксперт.
В Сети уже появились первые кадры с результатами этих атак. На них видно, как возле Киева полностью выгорело огромное складское помещение. По оценкам экспертов, боевики могли хранить там боеприпасы, предназначенные для ударов по российским регионам.
Сумская область и ослабление ПВО: почему враг пропускает удары.
Особое внимание в ночь на 4 апреля было уделено Сумской области, которая непосредственно граничит с Россией. Здесь под удар «Гераней» попали объекты как в самих Сумах, так и в городе Конотоп. Околовоенные Telegram-каналы подсчитали: только за сутки по Сумской области было нанесено не менее 10 ударов УМПК и минимум 18 ударов беспилотниками «Герань», «Молния» и БМ-35.
Василий Дандыкин отметил, что эффективность российских БПЛА особенно выросла в последние недели. Причем удары наносятся не только ночью, но и в светлое время суток, что говорит о серьезных проблемах у противника.
«У противника заметно упала противовоздушная оборона. От этого стала еще более эффективной работа “Геранями”. Во-первых, потому что мы наносим удары еще и по ПВО противника, в том числе по оставшимся ЗРК “Пэтриот”. Во-вторых, у ВСУ элементарно не хватает ракет, в частности, от тех же американских “Пэтриот”. Сейчас их расход у Запада идет в основном в сторону Израиля. Они дорогущие, расход огромный, это сказывается и на эффективности всей обороны ВСУ», — пояснил Дандыкин.
Усиление натиска на Донбассе.
Снижение уровня обороны ВСУ открывает перед российскими военными новые возможности. По словам Василия Дандыкина, удары по местам базирования, складам и логистике противника продолжатся с новой силой. Причем российские войска бьют не только по стационарным объектам, но и по подходящим подкреплениям ВСУ, в частности в Курском приграничье.
«Наши успешно бьют по подкреплениям ВСУ, которые, в частности, в Сумской области подходят. По ним бьют, пропадают целые подразделения. По местам базирования продолжатся удары и так далее. Причем наносятся удары по объектам ВСУ не только ночью, но и в дневные часы. Это тоже говорит о том, что вражеская ПВО ослабла», — резюмировал эксперт.
Это позволит ВС РФ усилить натиск в рамках выполнения поставленных задач, в том числе по освобождению Донбасса. Очевидно, что каждая новая атака дронов на гражданские объекты в России получает жесткий и выверенный ответ, лишающий украинскую армию ресурсов, техники и надежных тылов.