Пожилые сибиряки обвинили банки России в дискриминации по возрасту

Группа пожилых жителей Новосибирска направила открытое обращение в государственные инстанции с жалобой на банковскую систему.
Как пишет Om1 Новосибирск, поводом стал случай клиента, которому в 2023 году отказали в оформлении кредитной карты. Причина — возраст старше 69 лет, хотя по финансовым показателям он полностью подходил.
Авторы обращения называют такие отказы прямой дискриминацией по возрастному признаку. Они ссылаются на Конституцию, статьи УК и КоАП, а также на письмо Центробанка от 2022 года, где банкам предписано не отказывать клиентам по возрасту.
Судебная практика, по их словам, противоречива. Суд первой инстанции обязал банк выдать карту и взыскал компенсацию морального вреда, но апелляция отменила это решение. Обращения в Центробанк, прокуратуру и к уполномоченным по правам человека, по мнению пенсионеров, результатов не дали.
Инициаторы требуют от Банка России заставить кредитные организации убрать возрастные ограничения, от прокуратуры — проверить бездействие сотрудников, а от судейского сообщества — пересмотреть решения. Авторы подчеркивают, что речь идет о правах 15 миллионов пожилых граждан страны.
