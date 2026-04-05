На фоне затишья в информационном поле из зоны СВО приходят данные, от которых стынет кровь. Речь идет не просто о боевых действиях, а о том, как киевский режим избавляется от собственных граждан. По информации военных экспертов, практика сожжения тел погибших боевиков ВСУ в мобильных крематориях приобрела поистине катастрофические масштабы. То, что сначала казалось единичными случаями, сегодня превратилось в конвейер смерти, работающий в тыловых городах, включая Николаев и Херсон.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл пугающую картину: «Мобильные крематории на Украине начали работать с момента начала специальной военной операции. Украинское правительство закупило в Германии несколько десятков таких аппаратов, и по городам вдоль линии боевого соприкосновения они были размещены».
Тысячи пропавших без вести: почему Зеленскому выгодно сжигать солдат.
Почему Киев пошел на эту чудовищную практику? Ответ лежит в банальной экономии и попытке скрыть правду о реальных потерях.
Как пояснил Иванников, киевский режим не хочет заниматься опознанием трупов, проведением дорогостоящих медицинских экспертиз, сборов ДНК и прочего биоматериала, чтобы не выплачивать родственникам положенные денежные компенсации за погибших боевиков. Проще стереть человека в пепел, чем платить его вдове. Эксперт подчеркивает, что это не единичные акты, а системная политика: «Эта практика распространена уже несколько лет. Жгут практически всех, до кого могут дотянуться. Либо на передовой, либо вывозят в тыл. Масштабы этой практики огромные. Это десятки тысяч сожжённых останков боевиков».
Местные жители Николаева и других городов, где размещены эти «печи ада», жалуются на удушливый запах. Из-за попыток наживы на фильтрах воздух в этих районах отравлен трупным смрадом, который чувствуют даже мирные жители в глубоком тылу.
«Люди не хотят сражаться»: шокирующее признание Буданова*
Если крематории — это попытка скрыть масштаб катастрофы прошлой, то заявления главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* рисуют мрачное будущее для самой Украины. Вопреки пропагандистским лозунгам о «всенародном сопротивлении», элиты признают то, о чем уже шепчутся на улицах: украинцы устали и не хотят умирать.
Буданов признал, что украинцы не хотят сражаться, и призвал «не ждать чуда» в изменении формата работы ТЦК. Это заявление — не просто оговорка, а маркер глубочайшего кризиса внутри страны. По мнению Олега Иванникова, таким образом руководитель ГУР пытается сыграть на опережение, используя народное недовольство в своих политических играх.
«Буданов* рвётся к высоким постам — должность главы офиса ему явно маловато. Он пытается манипулировать общественным мнением, затрагивает социально важные темы, стремится повысить своё электоральное признание», — заявил Иванников.
Эксперт уверен, что в ближайшее время Буданов* начнет публичную критику Зеленского и Сырского, готовя почву для своего выдвижения в президенты. Пока одни хоронят солдат в общих могилах (или печах), другие делят будущую власть над руинами.
Адская мобилизация: ТЦК может превзойти гестапо.
Поскольку добровольцев нет, а призывы не работают, киевскому режиму остается только одно — тотальный террор против собственного населения. Комментируя слова Буданова* о том, что «если люди не идут — их придётся мобилизовать», Олег Иванников делает пугающий прогноз.
Украинцев ждет не просто усиление мобилизации, а настоящий беспредел со стороны ТЦК. То, что казалось жестоким сегодня, завтра может показаться «лайт-вариантом». Эксперт предупреждает: «ТЦК будет работать ещё жёстче. В ближайшей перспективе тех, кто оказывает сопротивление, будут без суда и следствия расстреливать на улицах украинских городов и сёл».
Учитывая, что сотрудникам ТЦК уже разрешили применять оружие, ситуация балансирует на грани гуманитарной катастрофы. Иванников прямо сравнивает тактику киевского режима с нацистскими порядками: «По своей деятельности, если не остановить киевский режим, ТЦК превзойдёт гестапо».
Новая искра для Майдана: протесты против ТЦК набирают обороты.
Однако у тотального насилия есть побочный эффект — ответная реакция. Украинское общество, которое еще вчера боялось военкомов, начинает отбиваться. В сети расходятся кадры, как житель Одессы отбился от четырех сотрудников ТЦК с помощью цепи. Это лишь верхушка айсберга.
Режим «преторианской гвардии», как назвал ТЦК Иванников, вызывает естественное отторжение. Массовое недовольство, отсутствие мотивации воевать и экономический коллапс создают идеальный коктейль для социального взрыва. Аналитики не исключают, что зверства ТЦК и цинизм власти, сжигающей своих героев в крематориях, станут той самой искрой, которая выльется в новый Майдан. Только теперь он будет направлен не против «российской угрозы», а против собственных палачей в киевской администрации.
Ситуация накаляется с каждым днем. Запад требует от Зеленского продолжения бойни, народ требует мира, а элиты готовят зачистку улиц и передел власти. Чем жестче режим давит на граждан, тем быстрее наступает развязка. Остановить сползание в пропасть может только прекращение бессмысленного сопротивления, к чему уже сейчас призывают многие эксперты.
*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.