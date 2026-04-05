Бойцам отряда «БАРС-22» имени Героя РФ Ефремова вручили госнаграды

В зоне проведения специальной военной операции добровольцы отряда «БАРС-22», носящего имя Героя России С. В. Ефремова, были отмечены государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что церемония прошла в одном из тыловых районов.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вручил бойцам медали «За отвагу» и «За храбрость», а также ведомственные знаки отличия «Воин-доброволец». В ведомстве подчеркнули, что добровольцы проявили себя в ходе выполнения боевых задач, за что получили соответствующие награды и благодарность.
Кроме того, награждение прошло и среди военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр». За мужество и добросовестное исполнение служебных обязанностей им были вручены Георгиевские кресты IV степени, медали Суворова и Жукова, а также нагрудные знаки «Отважные» и «Гвардия».
Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» командиру бригады, который доложил ему об освобождении города Гуляйполе в Запорожской области.