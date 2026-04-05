Операторы связи готовятся к запуску сетей 5G в Нижегородской области

Коммерческий запуск сетей связи пятого поколения (5G) в России и Нижегородской области возможен в 2026 году. Однако в массовом сегменте, по мнению экспертов, они будут использоваться только после соответствующего решения регулятора о частотах.
Как известно, основным для запуска стандарта связи 5G в России утвержден частотный диапазон 4800−4990 МГц. В Минцифре не исключают, что он будет расширен. При этом мобильные операторы не раз указывали на его недостатки, среди которых — отсутствие клиентского оборудования и малая дальность действия базовых станций. Оптимальным для сетей 5G участники рынка считают «золотой диапазон»: 3400−3800 МГц.
По информации РБК, Минцифры может выделить 5G-частоты в диапазоне 4,8−4,99 ГГц без аукциона. Одним из условий может стать введение принципа технологической нейтральности — когда для 5G будут использоваться уже имеющиеся у операторов частоты. В этом случае скорость передачи данных для пользователей может вырасти в среднем на 10%.
В настоящий момент инфраструктуру для запуска сетей 5G готовят и в Нижегородской области.
«С 2022 года компания направила на подготовку к запуску 5G в России более 50 млрд рублей. В регионе обновлена транспортная инфраструктура: она готова обеспечивать скорости передачи данных свыше 1 Гбит/с, что является базовым требованием для полноценной работы 5G. Кроме того, дочерняя компания МТС “Иртея” успешно протестировала на ЦИПР в Нижнем Новгороде в 2025 году базовую станцию 5G собственной отечественной разработки», — рассказал ИА «Время Н» директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
По его словам, сроки запуска первых 5G базовых станций зависят от получения регуляторного решения по частотам. После этого запуск пилотных зон в крупных городах, включая Нижний Новгород, может занять от нескольких месяцев до полугода.
«Полномасштабное покрытие региона потребует дополнительного времени и инвестиций — на установку оборудования и тонкую настройку сети, — пояснил собеседник агентства. — Развертывание сети в регионе будет проходить поэтапно, с фокусом на гарантированное качество связи: минимальные задержки, высокую надежность и приоритетную обработку данных».
Директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов напомнил, что уже сейчас абоненты могут оценить преимущества сети пятого поколения в трех локациях страны: в Москве в саду «Эрмитаж» и близлежащих территориях в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге почти на всем протяжении Невского проспекта и в центре Новосибирска. Для этого необходимо, чтобы гаджет поддерживал 5G.
«Однако и за пределами тестовых зон и на любом смартфоне мы также готовы предоставить абонентам ключевые технологические преимущества сети пятого поколения с помощью “5G режима”: решение увеличивает скорость интернета до 60% и обеспечивает более стабильное соединение», — добавил он.
По данным аналитики МТС, 37% смартфонов, зарегистрированных в сети оператора в Нижегородской области, поддерживают эту технологию 5G.
«Показатель соответствует среднему уровню по России и демонстрирует устойчивый рост: за последние 15 месяцев доля 5G устройств увеличилась на 12 процентных пунктов. Среди лидеров по продажам 5G смартфонов в регионе — Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%) и Xiaomi (11,3%)», — сообщил Андрей Белов.
Руководитель ИА TelecomDaily Денис Кусков считает, что пока для 5G не будет выделен «золотой диапазон» частот, ничего хорошего ожидать с точки зрения покрытия не приходится.
«На мой взгляд, сети 5G будут больше использоваться не в массовом, а в B2В-сегменте», — заключил он.