Ремонт омского ТЮЗа обсудили на заседании штаба с участием Хоценко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в субботу, 4 апреля, провёл заседание штаба по строительству, реконструкции и капремонту объектов, которые реализуются по нацпроектам и госпрограммам. Одной из главных тем стало обновление Омского театра юного зрителя.
Сейчас в здании ТЮЗа продолжается комплексный ремонт. Работы идут в зрительских зонах, гримёрных, на сцене и в производственных помещениях. Параллельно специалисты монтируют инженерные системы, включая освещение и пожарную безопасность.
Также на штабе рассмотрели строительство школы на 550 мест в селе Одесское. Как сообщили областные власти, объект возводят без отклонений от графика: продолжается формирование каркаса здания.
Отдельно на заседании обсудили проекты — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в муниципальных районах Омской области в 2026—2027 годах. Речь идёт о территориях с двухлетним циклом работ, где предусмотрено не только благоустройство общественных пространств, но и создание полноценной инфраструктуры для отдыха жителей.
Так, в Большеречье планируют обновить входную зону парка «Наследие», сделав её более удобной и привлекательной для посетителей. В Калачинске продолжат развитие парка культуры и отдыха имени Гагарина. В Любинском районе благоустроят территорию у озера, которую хотят превратить в современную прогулочную зону. В Саргатском появится молодёжный Парк Дружбы, а в Тевризе приведут в порядок центральное озеро, чтобы оно стало комфортным общественным пространством.