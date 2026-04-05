Ремонт омского ТЮЗа обсудили на заседании штаба с участием Хоценко

Так, в Большеречье планируют обновить входную зону парка «Наследие», сделав её более удобной и привлекательной для посетителей. В Калачинске продолжат развитие парка культуры и отдыха имени Гагарина. В Любинском районе благоустроят территорию у озера, которую хотят превратить в современную прогулочную зону. В Саргатском появится молодёжный Парк Дружбы, а в Тевризе приведут в порядок центральное озеро, чтобы оно стало комфортным общественным пространством.