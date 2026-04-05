Роспотребнадзор назвал категории красноярцев, кому опасна японская редька

Роспотребнадзор края предупреждает: дайкон (это японская редька) категорически нельзя детям до трёх лет и кормящим матерям в первые три месяца лактации. У малышей незрелая ферментативная система, и корнеплод может вызвать колики и аллергию. У грудничков вещества из дайкона проникают в молоко и провоцируют газообразование.
С осторожностью овощ следует есть при обострении гастрита, язвы и панкреатита.
При этом сам дайкон — корнеплод без горчичных масел, поэтому у него нет остроты и горечи. Он содержит ферменты, расщепляющие крахмал, витамины B и C, белок, жирные кислоты, препятствует тромбам, выводит токсины. А калорийность составляет всего 21 ккал на 100 г. Его употребляют сырым, варёным, тушёным и жареным.
