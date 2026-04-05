Не все кредиты одинаково безопасны: когда заем может навредить вашему бюджету

Финансист Валишвили: опасно брать кредит в валюте при заработке в рублях.

Источник: Комсомольская правда

При оформлении займа важно учитывать не только условия договора, но и финансовое состояние заемщика. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«Нужно не только взвесить все “за” и “против” оформления займа, но и тщательно проанализировать рыночные условия, альтернативные предложения кредиторов», — отметила финансист в интервью «Прайму».

Валишвили уточнила, что опасность представляют займы с высокими процентными ставками, навязанными страховками и неясными условиями досрочного погашения. Также рискуют те заемщики, которые не имеют стабильного дохода или финансовой подушки безопасности.

Финансист добавила, что опасные кредиты включают займы в иностранной валюте при заработке в рублях, перекредитование и микрозаймы при отсутствии регулярного дохода.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году россияне установили 22 миллиона самозапретов на кредиты. Наибольшее количество таких ограничений применяют граждане в возрасте от 35 до 65 лет. По данным ЦБ, количество случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%.