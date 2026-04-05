В Волгоград прибудет чудотворная икона Божией Матери «Тадулинская»

Тадулинскую икону Божией Матери в XVIII веке князь Фаддей Огинский торжественно передал в мужской монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. После молитвы перед этим образом происходили исцеления. Икону стали почитать как чудотворную. Однако в начале XX века, после закрытия монастыря, храм, в котором пребывала икона Божией Матери, был разрушен. В 1922 году она последний раз упоминалась в описи об изъятии церковных ценностей. До 2016 года об этой иконе ничего не было известно. Спустя 80 лет ее принесла в храм прихожанка, в семье которой все эти годы и хранился чудотворный образ.