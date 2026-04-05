Диетолог Кованова сказала, сколько печенья можно съесть без вреда

Диетолог Софья Кованова посоветовала не экономить на печенье, поскольку самый дешевый продукт этого плана, как правило, самый вредный.

Источник: Аргументы и факты

Печенье следует есть небольшими порциями и раз в месяц, поэтому на нем не стоит экономить, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Специалист напомнила тем, кто следит за своим здоровьем, что печенье довольно калорийный продукт.

«Печенье — калорийный продукт, и даже если съедать две штучки, то это 100 грамм, а это примерно 300−400 ккал. Конечно, крекеры “легче “и может показаться, что можно съесть больше, но не забывайте, что они тоже не безобидны: натрия там достаточно, чтобы на утро не узнать себя в зеркале”, — пояснила эксперт.

Кованова отметила, что употребление печенья в большом количестве чревато отеками.

«Печенье я не рекомендую есть в принципе. Но если очень хочется, то раз в месяц можно 3−4 штуки», — добавила она.

Ранее диетолог Кованова назвала самое вредное печенье.