Капремонт Лесосибирского ЗАГСа начнется весной и завершится в сентябре

В Лесосибирске в 2026 году проведут капитальный ремонт здания ЗАГСа. Такое решение обсудили во время рабочей поездки руководителя агентства ЗАГС Красноярского края Андрея Игнатенко. Мы обещали лесосибирцам отремонтировать ЗАГС в ближайшие годы и выполняем это с опережением сроков. Уже в этом году приведем помещение в порядок, чтобы жители могли комфортно получать услуги, — отметил руководитель агентства. По словам Андрея Игнатенко, ремонт стартует раньше запланированного срока. Так, работы начнутся уже в конце апреля — начале мая и завершатся к сентябрю. Параллельно прорабатывается благоустройство прилегающей территории, а также вопрос временного размещения сотрудников, чтобы не останавливать оказание услуг жителям. Напомним, что красноярский дворец бракосочетания временно сменил адрес.