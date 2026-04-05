Мужчина погиб в ДТП в Советской Гавани после наезда на ограждение.

В Хабаровском крае сотрудники полиции работают на месте аварии, унесшей жизнь человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Трагедия произошла субботним вечером в районе дома 87а по улице 15 Погибших партизан в Советской Гавани. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным сведениям, 47-летний водитель иномарки «Тойота Спасио» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги в кювет и врезалась в ограждение. Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие медики констатировали смерть на месте происшествия.
Следствием установлено, что погибший управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Ранее он уже попадал в поле зрения дорожной полиции за вождение без прав. Также отмечается, что мужчина пренебрег средствами пассивной безопасности и не использовал ремень в ходе движения.
