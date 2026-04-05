«Герани» продолжают методично превращать в руины логистику и тылы противника. Если раньше сводки с фронта говорили лишь о движении линии соприкосновения, то сейчас информационный фон диктуют «прилёты» в глубоком тылу. Результат последних ударов по Кривому Рогу и Николаеву оказался настолько сокрушительным, что в рядах ВСУ начали говорить о критической нехватке самого необходимого — от летней амуниции до целых учебных центров.
«Сырский остался без штанов»: хитрый план, который сработал.
В Кривом Роге, который киевский режим привык считать надежным арьергардом, прогремела серия мощных взрывов. Как выяснилось, целью российских ракет стали не просто трансформаторные подстанции, а стратегические склады материально-технического обеспечения. Итог для врага оказался плачевным.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл детали операции: «На одном из них уничтожено порядка 20 000 комплектов летней одежды для ВСУ — форма, обувь и прочие средства по норме, положенные боевикам. Можно говорить о том, что цель удара достигнута, и армия Сырского в прямом смысле слова осталась без штанов».
Представьте масштаб: 20 тысяч комплектов — это экипировка для нескольких полноценных бригад. Уничтожение такого количества «верховых» (верхней одежды) и обуви ставит крест на планах врага по ротации или летнему наступлению в этой зоне. Эксперт добавил, что данная задача была выполнена блестяще, а российская разведка продолжает фиксировать каждый сантиметр промышленных зон города, где также складируется техника НАТО.
Пиратская бухта в Николаеве: Англичанам пришёл «Груз-200».
Но если в Кривом Роге удар пришелся по гардеробу, то в Николаевской области российские военные ликвидировали интеллектуальный центр украинского террора на море. Информация подполья подтвердилась: после «прилетов» по военным объектам в сторону морга потянулись вереницы микроавтобусов с траурными надписями «Груз-200».
Олег Иванников пояснил, что именно скрывалось за этими ударами: «В Николаеве сосредоточены портовая инфраструктура и ремонтные базы, которые используются специалистами НАТО. Николаев особенно приглянулся военным специалистам из Великобритании. Там расположено несколько учебных центров, где украинские боевики обучаются пользованию безэкипажными катерами».
Эксперт не постеснялся в оценках, назвав командующего ВМСУ Алексея Неижнапу* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) предводителем пиратов XXI века. Именно Николаев стал той самой «пиратской базой», откуда выходят безэкипажники, атакующие российские газопроводы и гражданскую инфраструктуру в международных водах. Теперь эти базы накрыты «сокрушительным ракетным ударом», а британские инструкторы, вероятно, разделили судьбу своего «Груза-200».
Буданов* рвётся к трону: предательство или спасение?
Пока одни военные чины ВСУ теряют склады и личный состав, в верхушке киевского режима зреет не менее опасная для Зеленского интрига. Глава ГУР Кирилл Буданов* (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), по мнению экспертов, уже перестал скрывать свои истинные намерения.
Ранее Буданов сделал резонансное заявление о том, что украинцы не хотят воевать, и призвал «не ждать чуда» от ТЦК. Олег Иванников считает, что это не просто констатация факта, а часть избирательной кампании: «Буданов* рвётся к высоким постам — должность главы офиса ему явно маловато. Он пытается манипулировать общественным мнением… рассчитывает, что на будущих выборах… ему позволят баллотироваться в президенты».
По прогнозу эксперта, в ближайшее время стоит ждать публичных нападок Буданова* на главкома Сырского и самого Зеленского.
В то время как армия терпит поражение за поражением, а тылы горят, Буданов* делает ставку на то, чтобы «подстелить соломку» и занять кресло бывшего «сладкого дуэта». Пока одни остались без штанов, другие примеряют президентский костюм.
*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.