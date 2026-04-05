Протесты в Тель-Авиве: полиция задержала 17 человек после объявления акции незаконной

Израильская полиция задержала 17 человек во время протестов в Тель-Авиве, которые прошли в субботу. Об этом сообщает Times of Israel.
Газета отмечает, что полиция обвинила демонстрантов в нарушении постановления израильского Верховного суда. Оно вступило в силу на момент начала акции. Суд запретил разгонять митинги, если в них участвует менее 600 человек.
По данным издания, когда число участников протеста превысило указанное количество, полиция объявила акцию незаконной и начала разгонять толпу.
«Семнадцать протестующих были арестованы и посажены в автобус недалеко от Хабимы», — говорится в сообщении.
Напомним, в Тель-Авиве прошел антивоенный митинг. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги. Протестующие держали плакаты с требованием ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль и прекратить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа.
