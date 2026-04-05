Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протесты в Тель-Авиве: полиция задержала 17 человек после объявления акции незаконной

Источник: Комсомольская правда

Израильская полиция задержала 17 человек во время протестов в Тель-Авиве, которые прошли в субботу. Об этом сообщает Times of Israel.

Газета отмечает, что полиция обвинила демонстрантов в нарушении постановления израильского Верховного суда. Оно вступило в силу на момент начала акции. Суд запретил разгонять митинги, если в них участвует менее 600 человек.

По данным издания, когда число участников протеста превысило указанное количество, полиция объявила акцию незаконной и начала разгонять толпу.

«Семнадцать протестующих были арестованы и посажены в автобус недалеко от Хабимы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Тель-Авиве прошел антивоенный митинг. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги. Протестующие держали плакаты с требованием ввести эмбарго на поставки оружия в Израиль и прекратить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа.

Как писал KP.RU, в США прошли масштабные протесты. Мирные демонстрации против войны в Иране рискуют выйти из-под контроля, и уже начинают перерастать в акты насилия.