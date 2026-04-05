Хабаровский филиал фонда «Защитники Отечества» помог 50 тысячам бойцам СВО

В Хабаровском крае филиал фонда «Защитники Отечества» за три года работы принял больше 50 тысяч обращений от ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Сейчас на сопровождении фонда находится свыше 5 тысяч человек, рассказал в своих соцсетях губернатор Дмитрий Демешин.