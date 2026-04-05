Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский филиал фонда «Защитники Отечества» помог 50 тысячам бойцам СВО

Социальные координаторы помогают с назначением мер поддержки, медицинской реабилитацией, оформлением выплат и удостоверений ветерана боевых действий.

В Хабаровском крае филиал фонда «Защитники Отечества» за три года работы принял больше 50 тысяч обращений от ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Сейчас на сопровождении фонда находится свыше 5 тысяч человек, рассказал в своих соцсетях губернатор Дмитрий Демешин.

Филиал начал работу с первых дней существования фонда. Сегодня в нём трудятся 47 социальных координаторов, которые ежедневно решают вопросы героев и их близких. Самые частые обращения касаются социальной и медицинской помощи, юридических консультаций и денежных выплат.

Социальные координаторы помогают с назначением мер поддержки, медицинской реабилитацией, оформлением выплат и удостоверений ветерана боевых действий. Также ветераны активно участвуют в спортивных соревнованиях и программах переобучения.

«Благодарю всех сотрудников хабаровского филиала за их заботу о наших защитниках. Вы делаете поистине великое дело», — сказал Дмитрий Демешин.