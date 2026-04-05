Частные фирмы КНР объединяют ИИ с данными о перемещениях ВС США на Ближнем Востоке: как компании зарабатывают на технологиях

В Китае разработали схему заработка на фоне разрастающегося кризиса на Ближнем Востоке. Компании стали продавать дополненные с помощью искусственного интеллекта данные о перемещениях ВС США. Китайские частные фирмы зарабатывают на своих новых технологиях, заявила газета The Washington Post.
Автор материала отмечает, что компании также используют для продажи информацию об американском оружии на Ближнем Востоке. Необходимые сведения они находят на общедоступных ресурсах. Фирмы с помощью ИИ прогнозируют дальнейшие действия армии США, указано в статье.
«Они закупают много изображений у таких сборщиков, как китайская спутниковая группировка “Цзилинь”, — пояснил сотрудник центра American Enterprise Institute Райан Федосюк.
Эти факты начали беспокоить США. По данным газеты, высокопоставленные лица в Вашингтоне озадачены развитием технологий в Китае. При этом американцы все еще скептически относятся к сервисам искусственного интеллекта в КНР, пишет автор.
Иранцы между тем модернизируют свои средства противовоздушной обороны. Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» ВС страны Эбрахим Зольфагари рассказал о последних успехах Тегерана. По его данным Иран перехватил три американских военных самолета с помощью новых систем ПВО. Кроме того, средствами противовоздушной обороны ликвидированы два вертолета армии США. Среди уничтоженных самолетов числятся два A-10 и один F-35, уведомил представитель ВС Ирана.
Американские истребители были уничтожены 3 апреля. Особого внимания заслуживает сбитый самолет F 15E. Один из пилотов этого истребителя пропал. Такой поворот может изменить ход войны в Иране, отмечает The Telegraph. Одного из летчиков все еще не нашли. В случае, если он оказался в плену, Вашингтон будет вынужден пойти на уступки в противостоянии с Ираном.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, авторитет США оказался подорванным войной на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон уже больше месяца не может справиться с Ираном. При этом ВВП и экономика исламского государства в десятки раз меньше американских.