В Хабаровском крае зарегистрированы первые лесные пожары

В Хабаровском крае 2 апреля 2026 года обнаружены первые в этом году лесные пожары. Возгорания произошли на территориях Уликанского и Бикинского лесничеств, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Оба пожара удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать в течение первых суток. В тушении участвовали 13 специалистов лесопожарных формирований и две единицы специализированной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 15 гектаров.
Пожароопасный сезон в крае открывается поэтапно — в зависимости от температуры и схода снега. Сейчас он уже действует в семи лесничествах: Аванском, Бикинском, Оборском, Сукпайском, Мухенском, Хорском и Уликанском. Лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности, патрулирование усилено.
По статистике, в 90% случаев лес загорается по вине человека. Самые частые причины — палы сухой травы, не потушенные костры и брошенные окурки. Министерство лесного хозяйства призывает жителей быть максимально осторожными в лесу.
За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — до миллиона рублей. Если огонь уничтожит лесные насаждения, виновному может грозить уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.
При обнаружении дыма или огня в лесу нужно сразу звонить на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00 или на единый номер спасения 112. Своевременное сообщение помогает быстро потушить возгорание и сохранить лесные богатства края.