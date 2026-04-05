Хабаровчане пытались вывезти за границу старинные монеты, табак и кастет

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2026 года в Хабаровском крае, как и во всей России, вступают в силу новые ограничения на вывоз наличных рублей. Если сумма превышает эквивалент 100 тысяч долларов, потребуется банковская выписка и специальный пункт пропуска. С 1 мая аналогичные правила начнут действовать и для золотых слитков весом больше 100 граммов — эти изменения закреплены Указом Президента № 193 от 25 марта 2026 года.