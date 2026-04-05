Хабаровчане пытались вывезти за границу старинные монеты, табак и кастет

В первом квартале 2026 года сотрудники таможенного поста Аэропорт Хабаровск возбудили 16 административных дел против пассажиров. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Хабаровская таможня.
Чаще всего люди пытались провезти лишнюю табачную продукцию, старинные монеты, иконы, автозапчасти и рекламные каталоги для бизнеса. При этом попыток ввезти холодное оружие стало значительно меньше — таможенники нашли всего один кастет.
Начальник таможенного поста Андрей Бурдаков посоветовал пассажирам заранее проверять актуальные правила провоза товаров для личного пользования, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
В ведомстве напомнили, что с 1 апреля 2026 года в Хабаровском крае, как и во всей России, вступают в силу новые ограничения на вывоз наличных рублей. Если сумма превышает эквивалент 100 тысяч долларов, потребуется банковская выписка и специальный пункт пропуска. С 1 мая аналогичные правила начнут действовать и для золотых слитков весом больше 100 граммов — эти изменения закреплены Указом Президента № 193 от 25 марта 2026 года.