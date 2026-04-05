Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские школьники учатся беречь природу на экоуроках «Чистый воздух»

Детям простыми словами объясняют, почему чистый воздух так важен для здоровья и как каждый человек может помочь его сохранить.

В школах Хабаровского края прошли первые экоуроки «Чистый воздух». Регион стал одним из лидеров среди участников федерального проекта и первым внедрил цикл таких занятий для школьников, сообщили в министерстве образования и науки края.

Занятия уже состоялись в школе № 31 Комсомольска-на-Амуре и в основной общеобразовательной школе № 9 села Софийск Верхнебуреинского района. Уроки разработаны Минприроды РФ и проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На занятиях детям простыми словами объясняют, почему чистый воздух так важен для здоровья и как каждый человек может помочь его сохранить. Школьники узнают о причинах загрязнения атмосферы, влиянии выбросов на природу и организм, а также о простых способах снижения вреда: сортировке отходов, экономии ресурсов и бережном отношении к лесам.

Министр природных ресурсов края Александр Леонтьев подчеркнул, что 2026 год особенно важен для регионов-пионеров эксперимента. Здесь уже модернизировали промышленные предприятия, улучшили коммунальное хозяйство и транспорт, а также запустили множество экологических инициатив и проектов просвещения.

«Именно на примере таких территорий видно, как на практике воплощаются идеи главы государства и развивается национальный проект», — отметил глава минприроды.

Всего в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют 41 населённый пункт России, из них 29 подключились к программе в 2023 году. Хабаровский край активно продолжает работу в этом направлении, чтобы дети с ранних лет формировали экологическое мышление и понимали свою ответственность за чистоту воздуха и природы родного края.