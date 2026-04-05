Хабаровские школьники учатся беречь природу на экоуроках «Чистый воздух»

В школах Хабаровского края прошли первые экоуроки «Чистый воздух». Регион стал одним из лидеров среди участников федерального проекта и первым внедрил цикл таких занятий для школьников, сообщили в министерстве образования и науки края.
Занятия уже состоялись в школе № 31 Комсомольска-на-Амуре и в основной общеобразовательной школе № 9 села Софийск Верхнебуреинского района. Уроки разработаны Минприроды РФ и проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
На занятиях детям простыми словами объясняют, почему чистый воздух так важен для здоровья и как каждый человек может помочь его сохранить. Школьники узнают о причинах загрязнения атмосферы, влиянии выбросов на природу и организм, а также о простых способах снижения вреда: сортировке отходов, экономии ресурсов и бережном отношении к лесам.
Министр природных ресурсов края Александр Леонтьев подчеркнул, что 2026 год особенно важен для регионов-пионеров эксперимента. Здесь уже модернизировали промышленные предприятия, улучшили коммунальное хозяйство и транспорт, а также запустили множество экологических инициатив и проектов просвещения.
«Именно на примере таких территорий видно, как на практике воплощаются идеи главы государства и развивается национальный проект», — отметил глава минприроды.
Всего в федеральном проекте «Чистый воздух» участвуют 41 населённый пункт России, из них 29 подключились к программе в 2023 году. Хабаровский край активно продолжает работу в этом направлении, чтобы дети с ранних лет формировали экологическое мышление и понимали свою ответственность за чистоту воздуха и природы родного края.