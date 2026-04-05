В Ростовской области нашли пятна радиации, связанные с аварией на ЧАЭС

Учёные Южного федерального университета выяснили, что в почвах Ростовской области до сих пор сохранились следы радиоактивного загрязнения, образовавшегося после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Особенно отличились западные районы с чернозёмами и территории угольных производств.
Ведущий научный сотрудник НИИ физики ЮФУ Елена Бураева в беседе с donnews.ru пояснила, что речь идёт о радиоцезии — опасном радионуклиде, который при накоплении в организме может провоцировать онкологию, мутации и лучевую болезнь. Сразу после аварии радиоактивное облако переносилось ветром, а осадки «прибивали» его к земле. Именно поэтому загрязнение легло не сплошным ковром, а хаотичными пятнами и полосами по всей европейской части страны и за её пределами.
Хотя Донской регион пострадал гораздо меньше Брянской или Калужской областей, местные исследователи всё равно нашли локальные очаги с повышенным содержанием чернобыльского цезия. Самые высокие показатели зафиксировали на западе области — на чернозёмах, которые лучше всего удерживают вредные вещества. Кроме того, устойчивые пятна сформировались в районах угольной промышленности.
Учёные связывают это не только с последствиями ЧАЭС, но и с техногенным воздействием от выбросов и золоотвалов шахт. По словам Бураевой, в Орловском и Пролетарском районах содержание радиоцезия составляет в среднем 7−10 беккерелей на килограмм почвы, тогда как в центральных и южных районах этот показатель достигает 20−30 Бк/кг. За четыре десятилетия активность цезия-137 снизилась в два-три раза благодаря естественному распаду ядер.
Учёная подчёркивает: имеющийся в регионе радиоцезий не представляет угрозы для здоровья населения. Гамма-фон в области держится в пределах 0,12−0,13 микрозиверта в час, что полностью соответствует норме.
Однако проблемы, хоть и локальные, остаются. Это касается терриконов в угольных зонах, где, по выражению Бураевой, собралась «вся таблица Менделеева», включая природные радионуклиды. Предварительные замеры показали, что фон от терриконов достигает 0,2−0,3 микрозиверта в час — это балансирует на верхней границе допустимых норм в России.
Учёная предупреждает: гулять по отвалам и тем более селиться рядом с ними не стоит, поскольку радиация там далеко не на последнем месте. Исследователи ЮФУ хотели бы провести более детальное и комплексное изучение терриконов и прилегающих территорий, но пока на эти работы нет бюджетного финансирования.