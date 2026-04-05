«Избежать невозможно»: в США рассказали о надвигающемся мировом кризисе из-за Ирана

Из-за конфликта на Ближнем Востоке мир неизбежно столкнется с одним из крупнейших экономических кризисов со времен Великой депрессии. Об этом заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.
По словам профессора, даже если бы США решили отказаться от своей имперской внешней политики, это не изменило бы ситуации. Поставки нефти заблокированы, а запасы гелия уничтожены. Это уже затруднило производство удобрений.
Хадсон добавил, что даже с возможностью экспорта нефти через Ормузский пролив, высокие сборы Ирана и ограничения на экспорт удобрений ухудшают ситуацию.
«Что бы ни произошло, мир столкнется с самым серьезным экономическим спадом со времен Великой депрессии 1930-х годов. Избежать этого просто невозможно», — подытожил профессор в эфире YouTube-канала.
Ранее KP.RU сообщал, что Европу уже охватил кризис из-за войны в Иране. Цены на нефть и газ растут, а стоимость авиатоплива с начала конфликта удвоилась. Чиновники ЕС планируют введение нормирования бензина и использования аварийных резервов нефти.