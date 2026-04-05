Члены экипажа Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны

Члены экипажа космического корабля Orion миссии Artemis II сообщили, что впервые увидели обратную сторону Луны.
Астронавты NASA Виктор Гловер, Рид Уайзман и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен вступили в третий день своей миссии, которая совершит петлю вокруг спутника Земли.
— Вчера вечером мы впервые увидели обратную сторону Луны. Это было просто потрясающе. Думаю, одна из интересных особенностей Луны, которая выглядит по-другому, — это ее темные участки. Это то, чего мы никогда ранее не видели, — рассказала в субботу, 4 апреля, Кох в интервью BBC.
3 апреля NASA выложило первый за почти 55 лет снимок общего плана Земли. Уникальное фото сделали астронавты, которые находятся в корабле «Орион» и направляются к Луне.
До этого астронавтам на «Орионе» удалось снять планету с расстояния 70 тысяч километров. На фото Земля предстает в виде полумесяца. После завершения программы «Аполлон» ни одному человеку не удавалось увидеть планету с такого расстояния.