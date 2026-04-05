Продукты для домашних пасхальных куличей в России подешевели за год почти на 20%

Стоимость домашнего кулича к Пасхе снизилась на 19−20% по сравнению с прошлым годом. Такую динамику зафиксировали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщает «Север-Пресс».
Больше всего подешевело сливочное масло — на 19%, до 742 рублей за килограмм. Сахар стал дешевле на 6% (59 рублей за килограмм), яйца — на 5% (84 рубля за десяток), молоко — на 2% (67 рублей за литр), пшеничная мука — на 1% (28 рублей за килограмм).
Набор продуктов для классического кулича на сливочном масле (из расчета на шесть порций) подешевел на 148 рублей. Для варианта на растительном масле — на 48 рублей.
Готовые куличи в магазинах можно купить по цене от 40 рублей за 100 граммов. Изделие весом 300 граммов обойдется примерно в 150 рублей.
