От +7 до +19, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 апреля

От 0 до +21, дожди и грозы обещают синоптики в Ростовской области в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 апреля будет облачной, не обойдется без дождей, а по области — с грозой. К тому же в регионе ожидается сильный ветер. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 5 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Юго-западный с переходом на западный и северо-западный ветер днем разовьет скорость до 7 — 12 м/с. В ночь на 6 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.

В Ростовской области в воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, днем с грозой. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный: днем будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, по северу и западу, а также при грозе, порывы достигнут 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой дождь, местами туман. Западный и северо-западный ветер сохранит скорость 6 — 11 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 12 — 14 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 5 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +17 — +19 градусов. В ночь на 6 апреля столбики термометров опустятся до +7 — +9 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +16 до +21 градуса. В ночь на понедельник ожидается от +5 до +10 градусов, при прояснениях до +2, в крайних северных районах до 0 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

