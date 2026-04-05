От +7 до +19, дождь и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 апреля

В Ростовской области в воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшой и умеренный дождь, днем с грозой. Утром в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный: днем будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, по северу и западу, а также при грозе, порывы достигнут 15 — 18 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой дождь, местами туман. Западный и северо-западный ветер сохранит скорость 6 — 11 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 12 — 14 м/с.