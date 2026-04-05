В пожарных частях Хабаровска проводят открытые уроки для школьников

В пожарных частях Хабаровска проводят открытые уроки для школьников.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровские огнеборцы начали активную подготовку к своему профессиональному празднику, открыв двери пожарных частей для городских студентов и школьников, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Мероприятия приурочены к Дню пожарной охраны, который в России традиционно празднуют 30 апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время визитов личный состав пожарно-спасательных подразделений знакомит молодежь с рабочими буднями. Школьникам показывают технику для тушения сложных пожаров, а также инструменты, используемые для извлечения пострадавших из завалов или поврежденных в ДТП авто. Посетители могут на практике увидеть работу водителей спецтранспорта и ознакомиться с нормативами надевания защитной экипировки.

Помимо практической части, спасатели проводят беседы о мерах предосторожности. Учащимся напоминают алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций дома или в школе. Специалисты ведомства подчеркивают, что такие встречи помогают многим ребятам определиться с будущей профессией и оценить уровень ответственности сотрудников МЧС.

