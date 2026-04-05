Глеб Никитин призвал к созданию системы консультирования для отцов

В Нижегородской области планируют запустить программы психологической и социальной поддержки для будущих пап.

В Нижегородской области планируется организовать систему консультирования для мужчин по вопросам ответственного отцовства. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX.

Глава региона подчеркнул, что создание гармоничной семьи невозможно без активного и вовлеченного участия мужчины. По мнению губернатора, только в союзе с надежным спутником женщина может полноценно реализовать себя в материнстве, а дети — расти в здоровой атмосфере. Никитин призвал нижегородцев отказываться от инфантильности в пользу готовности брать на себя ответственность за близких.

В связи с этим профильные ведомства начнут прорабатывать различные варианты психологической и социальной работы с будущими отцами. Основная цель инициативы — сформировать в регионе правильную модель семейных отношений, где мужчина выступает защитником и опорой для своей супруги и детей.

Ранее сообщалось, что за десять лет число абортов в Нижегородской области снизилось в пять раз.