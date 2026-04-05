На трассах Ростовской области 5 апреля опустился плотный туман

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о плотном тумане. Об этом рассказали в социальных сетях регионального ведомства.
Из-за плохой видимости на дорогах стражи порядка настоятельно просят автомобилистов снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Водителям необходимо включить ближний свет фар, а также полностью отказаться от резких маневров и обгонов.
— Особое внимание следует обратить на пешеходов. При движении по обочинам в условиях недостаточной видимости они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, — напомнили инспекторы.
Специалисты советуют пешеходам размещать отражающие полосы, браслеты или значки на высоте около метра от земли — на уровне груди или бедер. Для максимальной безопасности светящиеся детали должны быть видны водителям со всех сторон.
