На трассах Ростовской области 5 апреля опустился плотный туман

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о плотном тумане. Об этом рассказали в социальных сетях регионального ведомства.

Из-за плохой видимости на дорогах стражи порядка настоятельно просят автомобилистов снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Водителям необходимо включить ближний свет фар, а также полностью отказаться от резких маневров и обгонов.

— Особое внимание следует обратить на пешеходов. При движении по обочинам в условиях недостаточной видимости они обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, — напомнили инспекторы.

Специалисты советуют пешеходам размещать отражающие полосы, браслеты или значки на высоте около метра от земли — на уровне груди или бедер. Для максимальной безопасности светящиеся детали должны быть видны водителям со всех сторон.

