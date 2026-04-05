Под Пермью запустят сезонный автобусный маршрут № 84 для дачников

Городской департамент транспорта объявил отбор перевозчика на сезонный автобусный маршрут № 84 в Новых Лядах. Маршрут запустят в конце апреля со сроком действия по октябрь.
Маршрут свяжет СНТ «Сылва» с микрорайоном Новые Ляды. Он позволит дачникам пересаживаться на пригородные электропоезда, автобусы городских маршрутов № 34 «М/р Новый Ляды — ул. 1905 года» и № 61 «Комсомольская пл. — м/р Новые Ляды», а также межмуниципальными автобусными маршрутами.
На линию выйдут автобусы малого класса с возможностью проезда маломобильных пассажиров. Транспорт обеспечат валидаторрами и датчиками пассажиропотока, необходимой для безопасного и комфортного проезда навигацией, включая медиапанели и кондиционеры.
«Маршрут будет работать только в дачный сезон, чтобы жителям было удобно добираться до участков и обратно», — дополнили в городском ведомстве.
Также стало известно об изменении времени нескольких отправлений в течение дня по будням на автобусном маршруте № 19 «М/р Липовая гора — м/р Парковый — Тенториум». Изменения введут с 6 апреля.