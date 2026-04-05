Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Пермью запустят сезонный автобусный маршрут № 84 для дачников

Маршрут свяжет городской микрорайон с дачами и другим транспортом.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта объявил отбор перевозчика на сезонный автобусный маршрут № 84 в Новых Лядах. Маршрут запустят в конце апреля со сроком действия по октябрь.

Маршрут свяжет СНТ «Сылва» с микрорайоном Новые Ляды. Он позволит дачникам пересаживаться на пригородные электропоезда, автобусы городских маршрутов № 34 «М/р Новый Ляды — ул. 1905 года» и № 61 «Комсомольская пл. — м/р Новые Ляды», а также межмуниципальными автобусными маршрутами.

На линию выйдут автобусы малого класса с возможностью проезда маломобильных пассажиров. Транспорт обеспечат валидаторрами и датчиками пассажиропотока, необходимой для безопасного и комфортного проезда навигацией, включая медиапанели и кондиционеры.

«Маршрут будет работать только в дачный сезон, чтобы жителям было удобно добираться до участков и обратно», — дополнили в городском ведомстве.

Также стало известно об изменении времени нескольких отправлений в течение дня по будням на автобусном маршруте № 19 «М/р Липовая гора — м/р Парковый — Тенториум». Изменения введут с 6 апреля.