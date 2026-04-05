«80% ракет спокойно пролетают»: в США признали неэффективность своих систем ПВО против атак Ирана

Американские власти переоценили военные силы страны, приступив к операции в Иране. Системы ПВО Соединенных Штатов на Ближнем Востоке доказывают свою неэффективность. Около 80% иранских ракет «спокойно пролетают» без реакции на средства обороны. Об этом высказался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет РИА Новости.
Эксперт считает, что Вашингтон теряет дорогостоящую технику по причине переоценки своих возможностей. Он опроверг стереотип о высокой результативности средств противоракетной обороны США.
«Даже когда системы ПВО работают, как сообщалось, их эффективность составляет 20%, а 80% ракет спокойно пролетают», — оценил Ларри Джонсон.
Как сообщили в ВС Ирана, успехи Тегерана в конфликте с Вашингтоном связаны с внедрением новых методов борьбы с американской авиацией. Средства «охотятся» на боевые самолеты ВВС США с помощью усовершенствованных тактик и современного оборудования.