Сбежавшего из колонии осуждённого задержали в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники уголовно-исполнительной системы задержали мужчину, самовольно покинувшего территорию колонии-поселения. Беглеца искали несколько дней.
Как сообщили 4 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области, речь идёт об осуждённом Викторе Третьяке. Он скрылся из колонии-поселения № 8, и теперь его местонахождение установлено.
О побеге стало известно 1 апреля — пропажу обнаружили во время плановой проверки. Напомним, Третьяк отбывал наказание за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Во ФСИН пояснили, что в колониях-поселениях действует особый режим: осуждённые содержатся без охраны, имеют право свободно передвигаться по территории учреждения в установленные часы, а с разрешения начальника могут даже выходить за пределы зоны. Им разрешено носить обычную гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Именно эти послабления и использовал беглец.
Теперь Третьяку грозит новое наказание — до четырёх лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.