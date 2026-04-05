Овечкин сделал две голевые передачи в матче с «Баффало»

«Вашингтон» одержал победу со счетом 6:2.

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало».

Встреча прошла в ночь на воскресенье по московскому времени и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:2. На счету Овечкина в текущем сезоне 61 очко (31 шайба + 30 голевых передач) в 77 матчах.

Овечкин вышел на 49-е место по голевым передачам (756) в истории регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю он обошел американца Дуга Уэйта (755). Лидером по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (1 963).

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая Гретцки (1 016).

«Вашингтон» занимает шестое место в Стоилчном дивизионе, команда набрала 87 очков после 77 матчей. «Баффало» идет на третьем месте Атлантического дивизиона с 100 очками после 77 игр. В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 6 апреля по московскому времени, «Баффало» в ночь на 7 апреля примет «Тампу».