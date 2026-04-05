В реках Ростовской области становится больше морской рыбы

Учёные и рыбоохранные службы бьют тревогу: в реках Донского региона всё чаще стали попадаться морские виды рыб. Причина — проникновение солёной воды из Азовского моря, что создаёт серьёзные риски для привычных пресноводных обитателей.
Как рассказал изданию donnews инспектор Азово-Черноморского управления Росрыболовства Михаил Птицин, ключевым фактором изменений стало строительство Багаевского гидроузла. Этот объект поддерживает необходимый уровень воды в Дону, но одновременно создаёт коридор для солёной морской воды, уменьшая приток пресной воды из Цимлянского водохранилища.
В результате уровень воды в реках повышается, однако вместе с ним растёт и численность морских обитателей. Так, пиленгас — ценный промысловый вид Азовского моря — теперь регулярно встречается в реке Аксай. В то же время серебряный карась, который раньше был здесь повсеместным, попадается всё реже.
Птицин подчёркивает: пока рано говорить о катастрофическом сокращении пресноводной рыбы — она по-прежнему обитает в Дону и Аксае. Но условия её существования изменились, и вылавливать её стало заметно труднее.
Отдельная проблема — обмеление малых рек, таких как Аксай и Тузлов. Два-три десятилетия назад их регулярно углубляли и чистили с помощью земснарядов, но сейчас эти работы не проводятся. Реки стали мелкими, и воду легко сдувает ветром. Птицин привёл показательный пример: за один день уровень воды в Аксае упал примерно на 70 сантиметров, что сделало невозможным проход даже для небольшого катера.
Изменение солевого баланса и обмеление рек ставят перед регионом новые экологические и промысловые вызовы. Ситуация требует постоянного наблюдения и адаптации как со стороны рыбаков, так и со стороны природоохранных служб.