Чемпион НХЛ последних двух сезонов «Флорида» не вышел в плей-офф

В ночь на воскресенье по московскому времени «Флорида» в гостях со счетом 4:9 уступила «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 матчей. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф, до конца регулярного чемпионата «Флорида» проведет еще 6 игр.