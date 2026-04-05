Чемпион НХЛ последних двух сезонов «Флорида» не вышел в плей-офф

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли «Флорида» лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона.
В ночь на воскресенье по московскому времени «Флорида» в гостях со счетом 4:9 уступила «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда занимает последнее, восьмое место в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 матчей. Команда лишилась шансов на попадание в плей-офф, до конца регулярного чемпионата «Флорида» проведет еще 6 игр.
Впервые с 2015 года действующий обладатель Кубка Стэнли не смог пробиться в плей-офф для защиты титула. В сезоне-2014/15 в розыгрыше трофея не сумел принять участие «Лос-Анджелес».
«Флорида» выиграла Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. В составе команды выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.