Когда отключат отопление в Новосибирске? Статистика и прогнозы

В начале следующей недели, 6 апреля, в Новосибирске ожидается потепление до +11 градусов днем, а по области воздух может прогреться до +16 градусов. Синоптики отмечают, что апрель в регионе может оказаться аномально теплым. Это означает, что условия для завершения отопительного сезона могут сложиться раньше обычного.
Оглядываясь на прошлые годы, можно увидеть, что отопительный сезон в Новосибирске завершается в первой половине мая:
Самое раннее отключение произошло в 2025 году — 7 мая.
В 2021 году батареи отключили всего на день позже — 8 мая.
В период с 2022 по 2024 год отопительный сезон завершался с 10 по 13 мая.
Таким образом, жителям города стоит ориентироваться на вторую декаду мая, однако тёплый апрель может скорректировать эти сроки.
Официальная дата отключения будет объявлена администрацией города после анализа устойчивой положительной температуры. Мэрия традиционно информирует жителей через официальные сайты и местные СМИ.