В Норильске стабилиризуют грунты под двумя многоэтажными домами

В Норильске стабилизируют грунты под двумя многоэтажными домами — на улице Баумана, 13 и на Ленинском проспекте, 17. Это позволит сохранить несущую способность оснований зданий, пояснили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
Это важная работа для сохранения имеющегося жилого фонда, она проводится в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Дело в том, что дома в Норильске построены больше 35 лет назад, то есть еще в советское время. Но с тех пор климатические процессы вызвали таяние льдов. Сейчас ученые даже заменили в обиходе понятие «вечная мерзлота» на «многолетнемерзлые грунты».
Термостабилизацию проведут методом сезонно-действующих охлаждающих устройств, это должно остановить растепление и обеспечит устойчивость строений. Начиная с 2022 года такие системы установлены в 11 многоэтажках.