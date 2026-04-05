Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске стабилиризуют грунты под двумя многоэтажными домами

Термостабилизация грунтов проходит в рамках реновации Норильска.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске стабилизируют грунты под двумя многоэтажными домами — на улице Баумана, 13 и на Ленинском проспекте, 17. Это позволит сохранить несущую способность оснований зданий, пояснили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Это важная работа для сохранения имеющегося жилого фонда, она проводится в рамках комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Дело в том, что дома в Норильске построены больше 35 лет назад, то есть еще в советское время. Но с тех пор климатические процессы вызвали таяние льдов. Сейчас ученые даже заменили в обиходе понятие «вечная мерзлота» на «многолетнемерзлые грунты».

Термостабилизацию проведут методом сезонно-действующих охлаждающих устройств, это должно остановить растепление и обеспечит устойчивость строений. Начиная с 2022 года такие системы установлены в 11 многоэтажках.