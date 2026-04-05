За сутки в Красноярском крае потушили 18 пожаров

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 18 пожаров. По данным МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет. Один из пожаров произошел в деревне Богуславка Манско-Уярского муниципального округа, там загорелось сено на площади 18 квадратных метров. На месте работали семь человек и две единицы спецтехники, в том числе добровольцы. Предварительной причиной называют поджог. Еще одно возгорание зафиксировали в поселке Усть-Мана под Дивногорском. В гараже огонь повредил пять снегоходов на площади 40 квадратных метров. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Кроме того, в регионе зарегистрировали два пала сухой травы — в Шушенском муниципальном округе и в Ачинске. Общая площадь возгораний составила 0,05 гектара. Происшествий на водоемах края за сутки не зарегистрировано.