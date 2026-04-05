Бомбардировки бесполезны: на Западе назвали единственный способ победить Иран

В публикации утверждается, что единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе — использовать сухопутные силы. Разбомбить до состояния капитуляции можно лишь микрогосударство, но не такую державу, как Иран, подчеркивают авторы.
При этом высадка десанта в Иране, предупреждают аналитики, связана с запредельными рисками. В статье допускают, что десантная операция может достичь своих целей, но «исторические прецеденты не благоприятствуют устремлениям США». За исключением некоторых особых случаев, в истории не было ни одной десантной операции, которая привела бы к победе, отмечают аналитики. Наиболее вероятным исходом, по их мнению, остается «провал десантной операции и напрасная трата жизней американских военных».
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе и объявил о фактической блокировке Ормузского пролива. Это, в свою очередь, вызвало резкий рост цен на энергоресурсы во многих странах. Ранее о том, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мир неизбежно столкнется с одним из крупнейших экономических кризисов со времен Великой депрессии, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.