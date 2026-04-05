Бомбардировки бесполезны: на Западе назвали единственный способ победить Иран

Strategic Culture: США не смогут победить Иран без наземной операции.

Источник: Комсомольская правда

Победить Иран бомбардировками невозможно, а высадка сухопутных войск обернется для США неприемлемыми потерями. К такому выводе пришли аналитики издания Strategic Culture.

В публикации утверждается, что единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе — использовать сухопутные силы. Разбомбить до состояния капитуляции можно лишь микрогосударство, но не такую державу, как Иран, подчеркивают авторы.

При этом высадка десанта в Иране, предупреждают аналитики, связана с запредельными рисками. В статье допускают, что десантная операция может достичь своих целей, но «исторические прецеденты не благоприятствуют устремлениям США». За исключением некоторых особых случаев, в истории не было ни одной десантной операции, которая привела бы к победе, отмечают аналитики. Наиболее вероятным исходом, по их мнению, остается «провал десантной операции и напрасная трата жизней американских военных».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе и объявил о фактической блокировке Ормузского пролива. Это, в свою очередь, вызвало резкий рост цен на энергоресурсы во многих странах. Ранее о том, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мир неизбежно столкнется с одним из крупнейших экономических кризисов со времен Великой депрессии, заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше