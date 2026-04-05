Тадулинская икона прибудет в Волгоград 18 апреля

После революции 1917 года монастырь закрыли, Успенский собор разрушили, след иконы потерялся. Последнее упоминание — 1922 год, в описи изъятых ценностей значилась позолоченная риза. В 2016 году икону нашли в одной из церквей Брестской области. Прихожанка рассказала: перед Великой Отечественной войной две монахини попросили ее мать сохранить образ «до лучших времен». Икона пережила пожар в доме, после смерти матери женщина принесла ее в церковь. Спустя более 80 лет святыня вернулась в Свято-Успенский Тадулинский монастырь.