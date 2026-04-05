Тадулинская икона прибудет в Волгоград 18 апреля

Волгоградцы смогут увидеть Тадулинскую икону Пресвятой Богородицы 18 апреля 2026 года.
Образ привезут из Витебской епархии. Встретить святыню можно будет в соборе Александра Невского в 10 часов утра. После встречи икона начнет шествие по храмам Волгоградской епархии. Поклониться образу верующие смогут до 14 июля 2026 года.
История образа началась 21 сентября 1743 года, когда князь Тадеуш (Фаддей) Огинский подарил икону монастырю при большом стечении людей. Уже в первое десятилетие перед образом стали фиксировать исцеления, слава о святыне вышла за пределы Витебского воеводства, паломники записывали случаи заступничества. К столетию икона стала главной местночтимой святыней, а в 1783 году князь издал грамоту: все, кто проходит мимо Успенской церкви, должны снимать шапку в знак благоговения — независимо от вероисповедания.
По композиции икона близка к образам «Скоропослушница» и Ченстоховской. На ней — поясное изображение Богородицы: правая рука на груди, левой она держит Младенца Иисуса. Правая рука Спасителя в благословляющем положении, левая прижимает евангелие. Головы венчаны сквозными коронами, на покрывале Богородицы — ожерелье в несколько ниток. Внизу была надпись на латыни: «S. Maria Tadulinensin, Miraculis Clarissimein Palatinatu Vitebscensi». Образ покрывала медная позолоченная риза, вокруг — 34 изображения событий из жизни Богородицы.
После революции 1917 года монастырь закрыли, Успенский собор разрушили, след иконы потерялся. Последнее упоминание — 1922 год, в описи изъятых ценностей значилась позолоченная риза. В 2016 году икону нашли в одной из церквей Брестской области. Прихожанка рассказала: перед Великой Отечественной войной две монахини попросили ее мать сохранить образ «до лучших времен». Икона пережила пожар в доме, после смерти матери женщина принесла ее в церковь. Спустя более 80 лет святыня вернулась в Свято-Успенский Тадулинский монастырь.
Сегодня Тадулинская икона находится в правой части монастырского храма-часовни, который открыт для паломников и гостей. К ней приезжают верующие из Беларуси, России и других стран. Теперь такая возможность появилась и у жителей Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что сегодня, 5 апреля, Вербное воскресенье.