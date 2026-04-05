Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ с «Флоридой»

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил три шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды».
Встреча прошла в ночь на воскресенье и завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 9:4. Малкин также отметился голевой передачей. После игры с «Флоридой» на счету россиянина 1 403 очка (532 гола + 871 голевая передача) в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он провел 53 игры и набрал 57 (18+39) очков.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 13 бросков из 19 и был заменен после шестой пропущенной шайбы. Вышедший вместо него Даниил Тарасов отразил 9 бросков из 12. Голевой передачей в составе «Питтсбурга» отметился нападающий Егор Чинахов.
«Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 94 очка после 77 матчей. «Флорида» идет последней в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 встреч. Ранее ТАСС сообщал, что команда, выигравшая Кубок Стэнли в последних двух сезонах, потеряла шансы на выход в плей-офф. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет на домашней арене «Питтсбурга» 5 апреля.