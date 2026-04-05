Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ с «Флоридой»

«Питтсбург» занимает второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 94 очка после 77 матчей. «Флорида» идет последней в Атлантическом дивизионе с 77 очками после 76 встреч. Ранее ТАСС сообщал, что команда, выигравшая Кубок Стэнли в последних двух сезонах, потеряла шансы на выход в плей-офф. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет на домашней арене «Питтсбурга» 5 апреля.