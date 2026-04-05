Челябинцев предупредили о штрафах за продажу вербы

Жителей Челябинской области могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности за продажу вербы. В отдельных случаях наказать могут и покупателя.
Тех, кто продает вербу, могут оштрафовать на сумму от 3,5 тысячи рублей по статье о незаконном повреждении деревьев и кустарников. Штраф возрастет, если ветки были сорваны на особо охраняемых территориях. Если же речь идет о значительном ущербе, продавец может стать фигурантом уголовного дела по статье о незаконной рубке лесных насаждений.
Что касается покупателей, то их привлечь к ответственности могут только в том случае, если речь идет о запланированной покупке. То есть если был заказ на определенное количество веток. Это может быть расценено как пособничество, сообщает Life.ru со ссылкой на юристов.
На практике же продавцов чаще всего штрафуют за торговлю в неположенном месте. Размер штрафа не превышает двух тысяч рублей.
