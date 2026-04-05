Агроном рассказал, как правильно обрезать плодовые деревья весной

Для обрезки используют два метода: на почку (для укорачивания молодых побегов) и на кольцо (для полного удаления ветви). Тонкие ветки до двух сантиметров можно срезать за один раз. Более крупные лучше удалять в два приема, чтобы избежать залома древесины.