Агроном рассказал, как правильно обрезать плодовые деревья весной

Агроном тюменского филиала «Россельхозцентра» Иван Григорьев рассказал, как обрезать плодовые деревья с наступлением весны, чтобы не навредить. Его слова приводит Вслух.ру.
Весенняя обрезка плодовых культур требует особого внимания, особенно после резких перепадов температуры. Растения ослаблены, поэтому важно начать работы вовремя, но не раньше, чем среднесуточная температура установится выше −5 °C. Затягивать тоже нельзя — обрезать нужно до начала сокодвижения.
Существует два вида обрезки. Формирующая помогает создать правильную крону: нужно выделить центральный проводник, укоротить конкурирующие ветви и удалить волчки. Молодым деревьям специалист советует фиксировать боковые ветви в горизонтальном положении — это сделает крону рыхлой и ускорит плодоношение. Омолаживающая обрезка подразумевает удаление старых ветвей. В кроне дерева лучше оставлять не более семи ветвей старше четырех лет, а также вырезать больные и поврежденные побеги.
Для обрезки используют два метода: на почку (для укорачивания молодых побегов) и на кольцо (для полного удаления ветви). Тонкие ветки до двух сантиметров можно срезать за один раз. Более крупные лучше удалять в два приема, чтобы избежать залома древесины.
Все срезы обязательно обрабатывают садовым варом. Для снижения риска заболеваний в вар советуют добавлять «Фитоспорин». Инструмент перед работой должен быть острым и продезинфицированным.
