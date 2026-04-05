Названо одно из самых редких двухбуквенных существительных в русском языке: что это за слово

Одним из самых редких двухбуквенных существительных в русском языке является слово «як». Об этом рассказал завкафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.
«Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, — это существительное “як”, — сказал профессор в интервью РИА Новости.
Катышев отметил, что частотность существительного «як» составляет всего 2,7. В то время как наиболее популярное двухбуквенное слово «не» имеет частотность 17 447,37.
Напомним, что самым длинным словом в русском языке является прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв. Слово было выявлено с помощью ИИ.
