Названо одно из самых редких двухбуквенных существительных в русском языке: что это за слово

Профессор Катышев: одно из самых редких двухбуквенных слов русского языка — «як».

Источник: Комсомольская правда

Одним из самых редких двухбуквенных существительных в русском языке является слово «як». Об этом рассказал завкафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

«Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, — это существительное “як”, — сказал профессор в интервью РИА Новости.

Катышев отметил, что частотность существительного «як» составляет всего 2,7. В то время как наиболее популярное двухбуквенное слово «не» имеет частотность 17 447,37.

Напомним, что самым длинным словом в русском языке является прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв. Слово было выявлено с помощью ИИ.

Ранее KP.RU сообщал, что самым сложным словом с точки зрения значения в русском языке является «аллитерация». Лингвист Вадим Руднев уточнил, что оно редко используется и считается специфическим, применяющимся преимущественно в профессиональных кругах.