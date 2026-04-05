Полные храмы и верба: смотрим, как в Хабаровске встречают Вербное воскресенье 2026

Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные хабаровчане встречают Вербное воскресенье 2026. Этот день наполнился особой радостью и светом. С раннего утра верующие стекаются в храмы с пушистыми веточками вербы. В Спасо-Преображенском соборе так многолюдно, что яблоку негде упасть. Не мало верующих людей и в Градо-Хабаровском Соборе Успения Божией Матери. Сотни прихожан молятся, ставят свечи, причащаются и поздравляют друг друга. Освященные ветви и букеты вербы многие будут хранить дома до следующего Великого поста. Смотрим, как хабаровчане встречают Вербное воскресенье 2026 — в нашем фоторепортаже.