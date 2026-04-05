Дом Чардымова восстановили на площади Сенной в Нижнем Новгороде

В соседнем с ним доме планируется открыть заведение общепита известной сети.

Источник: Время

Восстановление сгоревшего дома Павла Чардымова завершается на улице Большая Печерская в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент ИА «Время Н» с места событий.

Историческое здание сгорело на площади Сенной в конце мая 2022 года. Также огонь уничтожил примыкавший к нему дом Самгина.

К восстановительным работам удалось приступить в прошлом году. Как сообщалось ранее, деревянную конструкцию для дома Чардымова привезли из Вологды. В настоящий момент она установлена.

Кроме того, завершаются работы на соседнем здании. Судя по вывеске, в нем откроется ресторан известной сети быстрого питания.