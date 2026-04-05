Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа, сбитого над Ираном F-15E

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, заявил в Truth Social, что второй член экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана, был успешно спасен.

По его словам, американские военные за последние часы провели одну из самых сложных поисково-спасательных операций, чтобы эвакуировать офицера. Он отметил, что речь идет о высокоуважаемом полковнике.

Трамп сообщил, что спасенный военнослужащий жив и находится в безопасности, и сказал, что операция завершилась успешно.

— Он получил ранения, но с ним все будет в порядке, — добавил американский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что судьба пропавшего пилота сбитого над Ираном американского F-15 может стать для США поворотным моментом войны.

3 апреля стало известно, что штурмовик A-10 Warthog, принадлежащий США, потерпел крушение в районе Персидского залива. Воздушное судно разбилось недалеко от Ормузского пролива. Самолет стал вторым по счету упавшим бортом Военно-воздушных сил (ВВС) США за день на Ближнем Востоке.

В этот же день агентство Tasnim утверждало, что США в рамках операции по спасению пилота истребителя, сбитого в Иране, задействовали вертолеты и самолет C-130 Hercules, но, несмотря на это, добиться успеха не удалось.

