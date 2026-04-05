Жители Хабаровского края могут выиграть призы за семейное чтение книг

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае открылась регистрация на всероссийский конкурс «Читаем всей семьей», инициированный Обществом «Знание» для популяризации чтения среди детей и взрослых. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на выявление лучших практик семейного досуга, как сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Участникам предлагается записать видео до пяти минут с рассказом о любимых книгах или творческим прочтением произведений. Конкурсный отбор разделен на три периода, в каждом из которых будут определены сотни призеров и десятки победителей на основе медиаактивности и экспертных оценок. Среди основных направлений выделяются номинации для самых маленьких читателей, а также спецноминации за сохранение преемственности поколений и приз зрительских симпатий.

Завершающим этапом станет народное голосование в социальных сетях осенью 2026 года для определения обладателя специального приза. Финальное мероприятие пройдет в рамках Форума школьных библиотекарей, где лидерам конкурса вручат памятные награды и литературу. Включение в проект доступно всем желающим через регистрацию на официальном сайте с последующим размещением контента в открытых интернет-источниках.

