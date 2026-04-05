Юрист предупредил россиян об опасности выброса документов с персональными данными в мусор

Выбрасывать в мусор документы с персональными данными небезопасно. О том, что выброшенные документы становятся легкой добычей для мошенников, предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес для них представляют банковские документы, выписки по счетам, чеки, договоры на дорогостоящие покупки и старые банковские карты.
Хаминский подчеркнул, что документы, содержащие паспортные данные, ИНН и СНИЛС, необходимо уничтожать в обязательном порядке. Юрист рекомендовал уничтожать такие бумаги через шредер или любым другим способом, исключающим восстановление информации.
