Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил россиян об опасности выброса документов с персональными данными в мусор

Хаминский призвал не выбрасывать документы с персональными данными в мусор.

Источник: Комсомольская правда

Выбрасывать в мусор документы с персональными данными небезопасно. О том, что выброшенные документы становятся легкой добычей для мошенников, предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, злоумышленники могут использовать чеки и документы для кражи денег, оформления кредитов, шантажа или фишинга. Наибольший интерес для них представляют банковские документы, выписки по счетам, чеки, договоры на дорогостоящие покупки и старые банковские карты.

Хаминский подчеркнул, что документы, содержащие паспортные данные, ИНН и СНИЛС, необходимо уничтожать в обязательном порядке. Юрист рекомендовал уничтожать такие бумаги через шредер или любым другим способом, исключающим восстановление информации.

Как ранее писал KP.RU, мошенники стали обманывать школьников, используя предлог перехода на новые электронные дневники.