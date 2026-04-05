Солнечное облако несет мощную магнитную волну бурь

Жители Волгограда ощутят ее на себе в ближайшее время.

Ученые скорректировали прогноз, сдвинув время события примерно на 10 часов, и сообщили о мощной магнитнорй буре, которая ударит и по волгоградцам. Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев отметил, что сейчас магнитное поле Земли находится в полном спокойствии, но вероятность сильных возмущений остается высокой.

Издание «Главный региональный» пишет: ситуацию осложняет характер события: его отнесли к категории «краевых». Это значит, что основная масса солнечного облака летит мимо нашей планеты, и Землю оно может лишь слегка задеть.

Сергей Богачев подчеркнул, что такие прогнозы крайне неустойчивы. Если траектория солнечного вещества немного отклонится, оно пройдет полностью мимо. Именно из-за этой непредсказуемости первоначальный срок наступления бури, который называли ранее, оказался неверным.

Жителям Волгоградской области, которые чувствительны к изменениям геомагнитной обстановки, специалисты рекомендуют следить за актуальными данными. В случае резкого ухудшения самочувствия врачи советуют снизить физическую нагрузку и больше отдыхать.

Ранее сообщалось об аномальном ливне, от которого пострадал Волгоград.