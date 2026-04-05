Нехорошие квартиры. Что делать с соседом, который мучает и животных, и людей

История, о которой пойдёт речь ниже, с одной стороны, из разряда шокирующих, с другой — наверняка у кого-то из наших читателей есть такой сосед, который из любви к животным превращает жизнь окружающих в ад.
При этом на самом деле не меньше людей у таких «сердобольных» хозяев страдают и животные, так как крайне сложно в небольшой квартире достойно содержать пару десятков кошек или штук шесть крупных собак. Но у героя нашей истории ситуация не просто вышла из-под контроля, а стала угрожать безопасности окружающих.
Плодятся и погибают?
История, о которой редакции «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье" рассказали зоозащитники, началась лет восемь назад. Тогда житель Краснооктябрьского района Волгограда Евгений К. подобрал на улице бездомную собаку. Потом ещё одну, ещё и ещё.
Собаки в его квартире начали плодиться, их становилось всё больше и больше. Трудно сказать, что произошло с Евгением, но он становился всё более нелюдимым, подолгу оставлял животных одних, уезжая на рыбалку. Больше никто его с собаками на улице не видел. А недавно он обронил фразу, которая очень взволновала зоозащитников.
«Моим знакомым он поведал душераздирающую историю о том, как по возвращении домой он нашёл в квартире растерзанное тело своей самой ласковой собаки, — рассказала журналисту “АиФ”—НП» местная жительница Светлана. — И посетовал, что, мол, закопать её он сможет позже, а сейчас пусть её останки полежат в пакете за окном… Что творится за стенами этой квартиры — страшно представить. Точно никто не знает, сколько там собак, может 4−5, а может, и больше десятка. Говорят, что он подолгу оставляет питомцев без воды и еды. Наверняка голодные животные уже поедают друг друга. Поэтому мы и хотим привлечь внимание общественности к этой ситуации".
Жительница Краснооктябрьского района, зоозащитница Елена Рыбко знакома с Евгением много лет. Когда-то они общались на тему помощи бездомным животным.
«Я помню, что он в сумке выносил на рынок щенков, — рассказала Елена Рябко. — Мы предлагали ему выставить щенков на сайт бесплатных объявлений, чтобы пристроить в добрые руки, но они были такие измождённые, что их бы никто не взял. В последние же годы он стал нелюдим, перестал общаться даже на тему животных. Мы думаем, что и щенки, и взрослые собаки погибают прямо в квартире от невыносимых условий».
По словам Елены, зоозащитники предлагали Евгению стерилизовать животных за их счёт, но он отказался.
Запах, лай и топот.
Живёт Евгений в обычной пятиэтажке. Окна его квартиры с улицы выглядят странно: стёкла закрыты картоном, на наружном блоке сплит-системы — коробка и какие-то пакеты.
«Вам сосед проблем не доставляет?» — спрашиваем мужчину, курящего на балконе соседней квартиры. «Да, запах отвратный, с ног сшибает, когда на балкон выхожу, — отвечает он. — Да и в квартире покоя нет — собаки постоянно лают».
Поднимаемся по лестнице. Чем ближе к нехорошей квартире, тем неприятнее становится запах в подъезде. На трубах кто-то даже развесил саше, чтобы его приглушить. Звоним. За дверью слышится лай. Хозяин к двери не подходит.
«Никому он не открывает, не звоните, это бесполезно, — говорит сосед Евгения по лестничной клетке Александр. — И полицию вызывали — без толку, не открывает он. УК с ним пыталась бороться — отключала свет за неуплату. Но когда он долг погасил, снова включила».
Больше других от такого соседства страдают жильцы квартиры снизу.
«Это беда. Собаки постоянно лают, воют, с окон что-то течёт. Уже больше шести лет он с собаками. Помню, первое время он с ними ещё гулял, выводил их рано утром, но потом прогулки прекратились, — рассказала соседка Анастасия. — Мой сын Валерий, участник СВО, сейчас восстанавливается после ранения. Целыми днями он дома, но отдохнуть из-за этого шума не может. Полы сосед закрыл картоном, потолки у нас натяжные, к счастью, ничего не протекает, а вот светильники менять приходится часто, видимо, проводка окисляется от мочи. До этого у Евгения жили кошки, тоже в большом количестве, помню, одна даже провалилась к нам в вытяжку».
Что делать?
Соседи единодушно признают: жить в таких условиях невозможно. Между тем выход в подобных ситуациях есть.
«Оставить животных без еды и воды на длительный срок — это жестокое обращение, за которое статьей 245 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность, — говорит волгоградский юрист Татьяна Лазарева. — Учитывая, что речь идёт о нескольких животных, волгоградцу может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. В этой ситуации обязательно нужно подать заявление в полицию и, в случае отказа в возбуждении уголовного дела, подать жалобу в прокуратуру. Параллельно рекомендую отправить обращение в Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды на имя Бурматова Владимира Владимировича. Как показывает практика, в результате парламентского контроля уголовные дела возбуждаются и виновные лица привлекаются к ответственности гораздо чаще».
Юрист также отметила, что даже если жестокое обращение с животным не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, за него предусмотрена административная ответственность по статье 8.52 КоАП РФ с наложением административного штрафа.
Редакция «АиФ»—НП«обратилась с вопросом о том, что делать волгоградцам в подобных ситуациях, в пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области. На момент сдачи номера был получен такой ответ: “Жильцам следует обратиться в отдел полиции по месту совершения данных действий. Материал будет зарегистрирован, по нему будет принято процессуальное решение. В полицию могут обратиться любые граждане, которым стало известно о совершённом преступлении. Но стоит помнить про ответственность за ложный донос”.
В свою очередь, помочь жителям намерены и зоозащитники. Они хотят составить обращение к районному депутату, чтобы спасти животных и избавить людей от проблемного соседства.
Так, биолог Елена Яковлева предлагает решить вопрос на системном уровне:
«Чтобы подобных ситуаций не возникало, стоило бы создать в Волгограде организацию с экспертами-профессионалами, которая бы занималась решением комплекса вопросов, связанных с животными, — считает она. — Это помогло бы отследить ситуацию не только с бездомными животными, но также и с дикими, которые являются источником опасных болезней».
Комментарий.
Заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:
— С юридической точки зрения эта ситуация — злостное нарушение ст. 30 Жилищного кодекса РФ «Права и обязанности собственника жилого помещения». Явно нарушается и ст. 13 ФЗ № 498 об ответственном обращении с животными. В ситуации бессилия официальных органов остаётся путь коллективного давления. Письменные коллективные жалобы нужно подать: участковому — на шум, запах в подъезде, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию; в Роспотребнадзор — на антисанитарию, потребовав проведения экспертизы воздуха и дезинфекцию; в Госжилинспекцию — на нецелевое использование жилого помещения; в ветслужбу — на проверку условий содержания животных. Если собственник квартиры не впускает должностных лиц, то есть способ принудительного доступа в квартиру. УК или полиция обязаны составить акт об отказе в доступе (при свидетелях-соседях). На основании актов, подтверждающих регулярные нарушения, подаётся иск в суд о принудительном доступе в квартиру сотрудников Роспотребнадзора или Жилинспекции. Суд выносит решение на основании подтверждённых нарушений (акты, фото/видео, жалобы). Он может обязать собственника устранить нарушения (провести дезинфекцию, избавиться от животных), в случае систематических нарушений — продать квартиру с торгов (ст. 293 ГК РФ), а в случае муниципального жилья — выселить.
Кстати.
В Госдуме намерены утвердить закон, согласно которому на одну собаку или кошку в квартире должно приходиться не менее 18 кв. м площади. Норма будет обязательная для всей России, но в регионах смогут её ужесточить.
При этом в некоторых субъектах РФ уже приняты региональные законы, нормирующие содержание питомцев. Так, в Еврейской автономной области на крупную собаку должно приходиться не менее 12 кв. м площади. В Нижегородской области для разрешения на содержание животных применяют формулу с учётом площади жилья, количества жильцов и питомцев. Кроме того, в ряде новых жилых комплексах в России владельцы животных должны получать разрешение на их содержание от УК или совета дома.